Juve: emergenza infortuni in vista del Villareal

La squadra di Massimiliano Allegri è attesa dalla Champions League martedì sera, quando scenderà in campo negli ottavi di finale della coppa

La Juventus ha pareggiato il derby della Mole disputato ieri sera contro il Torino tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, con Belotti che ha pareggiato il risultato rispondendo al gol messo a segno nel primo tempo di Matthijs de Ligt . Un 1-1 che consente ai bianconeri di andare a più tre sull'Atalanta ma con due partite in più, e quindi potenzialmente a meno 3. La partita di ieri sera ha lasciato anche altri strascichi, oltre a quelli legati al risultato: alle già numerose assenza bianconere legate agli infortuni , si sono aggiunte quelle arrivate nel pre partita e durante la partita di ieri sera. Durante il riscaldamento Daniele Rugani ha riscontrato un problema e non è potuto scendere in campo, mentre durante la partita Luca Pellegrini prima e Paulo Dybala poi, sono stati costretti ad abbandonare il campo.

Pellegrini è uscito al 46 minuto per un problema al ginocchio e Dybala, è stato costretto al cambio nella ripresa per un sospetto affaticamento muscolare al flessore sinistro. Le loro condizioni saranno da valutate nelle prossime ore, insieme a quelle di Rugani, ma le possibilità di vederli in campo dal primo minuto contro il Villareal sono poche. Le defezioni dei tre si aggiungono a quelle degli altri giocatori ancora fermi ai box: Bonucci non era pronto per la partita di ieri, e potrebbe non esserlo per martedì, così come Bernardeschi. I lungodegenti Chiellini e Chiesa chiudono questa lunga lista, anche se Allegri può gioire del recupero di Danilo, assente nel derby per squalifica.