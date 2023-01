Juve, è di nuovo emergenza infortuni: in 5 out contro la Cremonese

Nuovo anno, vecchie abitudini: la Juve si prepara a giocare la prima partita del 2023 con 5 giocatori ai box. La situazione infortunati resta critica: Bonucci, Cuadrado, Vlahovic, De Sciglio e Di Maria non sono infatti convocati. A far clamore è l'assenza dell'attaccante argentino, tornato pochi giorni fa dopo la vittoria del Mondiale in Qatar. "Sta discretamente bene", aveva detto ieri Allegri, ma evidentemente lo staff medico ha preferito non rischiare ricadute.