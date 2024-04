Juve, CDS non ha dubbi: Elkann ha già deciso il futuro di Allegri

L'Allegri bis rischia di essere davvero al capolinea. Dopo un'ottima prima parte di stagione la Juve da febbraio in avanti ha tenuto un ritmo da zona retrocessione con appena 11 punti nelle ultime 11 partite giocate. Per questo la dirigenza bianconera sta davvero pensando di dire addio all'allenatore italiano, anche se ancora non ci sono annunci ufficiali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, John Elkann avrebbe già preso la sua decisione. La Juve vuole cambiare allenatore, ma non ha ancora individuato il nome giusto. Una volta trovato i bianconeri potranno cominciare a pensare al mercato estivo. Per Allegri però sarà l'ultima stagione con la Vecchia Signora.