Effetti a lungo termine dei medicinali? L’esperto: “Altamente improbabile”

Football, UEFA Cup Final, Second Leg, Turin, Italy, 19th May 1993, Juventus 3 v Borussia Dortmund 0 (Juventus win 6-1 on aggregate), The Juventus team pose together for a group photograph prior to the match, Back Row L-R: Jurgen Kohler, Marco Antonio De Marchi, Julio Cesar, Dino Baggio, Angelo Peruzzi, Front Row L-R: Roberto Galia, Roberto Baggio, Massimo Carrera, Andreas Moller, Gianluca Vialli and Moreno Torricelli (Photo by Bob Thomas/Getty Images)