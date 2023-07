Juve, effetto domino: Szczesny al Bayern darebbe il via libera a Sommer

Parlando di manovre in uscita in casa Juve oggi il Corriere della Sera fa il nome di Wojciech Szczesny inserito nell'elenco dei possibili partenti. Nelle prossime ore Cristiano Giuntoli sarà di ritorno dagli Stati Uniti (in anticipo rispetto alla squadra) per concludere alcune operazioni. Il Bayern Monaco in queste ore si è affacciato per fare un primo sondaggio.