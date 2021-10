Juve, ecco il piano per riportare Pogba a Torino

Il centrocampista francese potrebbe fare ritorno in bianconero

La sosta per le Nazionali ha portato una boccata di ossigeno e di riposo a tutti i club della nostra Serie A che, sono gia al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. La Juventus dovrà vedersela contro la Roma di Josè Mourinho, scossa nella giornata di ieri dal video shock che ha visto coinvolto il baby giocatore giallorosso Zalewski. Allegri dovrà fare ancora i conti con gli infortuni, perche mentre sembra cosa certa il rientro di Dybala, non si può dire lo stesso per quel che riguarda l'attaccante spagnolo Alvaro Morata, costretto ad uno stop piu lungo che lo porterà a saltare quasi sicuramente le delicate partite contro Roma e Zenit.