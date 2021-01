Juve e Roma lavorano allo scambio Bernardeschi-Dzeko

TORINO – Nella giornata di ieri la Juventus è tornata prepotentemente in corsa per la lotta scudetto. Intendiamoci, non che ne fosse mai stata fuori, ma il risultato maturato nel big match di San Siro contro l’Inter, non ha lasciato presagire a nulla di buono. Ma come spesso ci ha abituati, quando la Vecchia Signora cade, trova sempre il modo di rialzarsi piu agguerrita di prima, come è capitato dopo appena due giorni nella gelida notte del Mapei Stadium, quando Cristiano Ronaldo trascinava i suoi compagni nel trionfo della Supercoppa Italia contro il Napoli di Gattuso. Ma da qui al termine del campionato ce ne saranno ancora tantissime di battaglie da superare, se si vuole arrivare in corsa per quello che sarebbe il decimo scudetto consecutivo.

Proprio per questo, i dirigenti della Continassa stanno sondando ogni tipo di situazione possibile per regalare a mister Pirlo un organico completo e che possa appagare pienamente le scelte dell’ex Campione del Mondo. In queste ultime settimane di nomi ne sono circolati moltissimi, ma tutti scartati categoricamente, almeno per questa sessione di mercato, a giungo poi si vedrà. Nelle ultime ore però, si starebbe delineando uno scenario che potrebbe portare ossigeno fresco nelle rispettive società. Stiamo parlando di Roma e Juve che, stando a quanto emerso da Sport Mediaset, starebbero studiando uno scambio che avrebbe del clamoroso.

L’idea che sta trapelando nella mente delle due società infatti, sarebbe quella di fare uno scambio alla pari tra Federico Bernardecshi ed Edin Dzeko, con il primo che sta avendo delle grosse difficoltà ad emergere sotto la Mole ed il bosniaco invece, che è arrivato ai margini dopo il duro faccia a faccia avvenuto in settimana con Fonseca. Ricordiamo che entrambi i giocatori andranno in scadenza di contratto nel 2022 e questa potrebbe essere la chiave di svolta della trattativa, considerando anche le esigenze di entrambi gli allenatori.