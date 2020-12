Juve e Jeep ancora insieme, rinnovata la partnership: ecco quanto guadagneranno i bianconeri

TORINO- La Juventus, da oggi, tornerà a svolgere allenamenti di gruppo alla Continassa dopo che, negli ultimi due giorni, i calciatori avevano lavorato in piccoli gruppi separati. L’obiettivo, ovviamente, è quello di peparare al meglio la sfida contro l’Udinese del prossimo 3 Gennaio, primo appuntamento del 2021 dopo la sosta natalizia. La squadra di Pirlo viene da una deludente sconfitta all’Allianz Stadium contro la Fiorentina, che grazie alle reti di Dusan Vlahovic e dell’ex Martin Caceres, inframmezzate dall’autogol di Alex Sandro, ha violato l’impianto dei campioni d’Italia con il risultato di 3-0. Ronaldo e compagni, con i 3 punti tolti in seguito al ricorso vinto dal Napoli per la gara dello scorso 4 Ottobre, si trovano ora al sesto posto in classifica a quota 24 punti, 10 in meno del Milan capolista e unico club imbattuto in Serie A. Contro i friulani servirà dunque un successo ma, mentre i ragazzi di mister Pirlo sudano sul campo, anche la dirigenza continua a compiere il proprio lavoro. Come annunciato sul sito ufficiale del club bianconero, infatti, è stata rinnovata la partnership con “Jeep”, iniziata nell’ormai lontana stagione 2012/13, che resterà sponsor fino al 2024:

“Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus”) comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”) l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagna Juventus ed il brand Jeep dalla stagione sportiva 2012/2013. L’accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di € 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi”. Un’ottima notizia per le casse della Vecchia Signora, che si riempiranno dunque con ben 45 milioni di euro a stagione fino al 2024. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<