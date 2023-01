Juve, è fatta per il passaggio di Pellegrini alla Lazio: la formula

In queste ultime ore di mercato non ci sono stati arrivi in casa Juventus. Il club bianconero ha provato a far rientrare in anticipo Andrea Cambiaso, in prestito al Bologna, ma il club rossoblù si è opposto. Un altro giovane terzino bianconero invece, tornerà in Italia, ma non a Torino. Come riportato da Sky Sport infatti, è fatta per il passaggio di Luca Pellegrini alla Lazio. I biancocelesti da tempo erano da tempo interessati, ma l'operazione sembrava sfumata. Invece nelle ultime ore si è sbloccato tutto.