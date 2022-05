Juve, novità sul futuro di Dybala: United e Arsenal interessati a La Joya

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Manchester United e Arsenal sarebbero sulle tracce di Paulo Dybala, in uscita dalla Juve

"Noi abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, al 100%. Le sue richieste erano altissime, noi non ce la sentivamo e le strade si sono divise. Non vuol dire che non è valido, è molto forte", queste le parole del vice presidente della JuventusPavel Nedved al termine della finale di Coppa Italia contro l'Inter. La Joya non rinnoverà il suo contratto con la Juve e al termine della stagione si prepara a lasciare Torino dopo sette lunghissimi anni. Ma quale sarà il futuro del fantasista argentino?

Partiamo da un semplice presupposto: al netto di qualche problema fisico di troppo, le qualità tecniche di Dybala sono sotto gli occhi di tutti. Riuscire a prendere un giocatore di questo tipo a parametro zero è un'opzione che fa gola a molti club in giro per l'Europa. Dybala vuole essere al centro del progetto, la stella che alla Juve per colpa di Ronaldo prima e Vlahovic poi non è mai riuscito ad essere. Non è soltanto una questione monetaria. In Serie A l'Inter è da tempo sulle sue tracce e negli ultimi giorni si è parlato anche di un interessamento da parte della Roma di Josè Mourinho. Per il momento, però, nessuna offerta ufficiale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, le pretendenti per il talento argentino non sarebbero finite qui. Oggi infatti Jorge Antun, agente del classe 1993, si è recato aLondra per trattare proprio del futuro del suo assistito. Sembra che Manchester United e Arsenal stiano pensando proprio a lui come rinforzo di spessore in vista della prossima stagione. Entrambe le formazioni inglesi stanno vivendo un periodo complicato e sono pronte a dare a Paulo tutto quello che desidera. Dove andrà? Nel frattempo La Joya si prepara a giocare le sue ultime due partite in maglia bianconera. Poi sarà doloroso addio.