Juve, Dybala che fai? Il rinnovo è in bilico e Marotta ci pensa

Resta o va via? Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? La Joya ha problemi a rinnovare il suo contratto con la Juve. L'Inter ci pensa

Negli ultimi giorni in casa Juventus non si fa altro che parlare dei problemi con il rinnovodicontratto di Paulo Dybala. La Joya sembrava infatti vicinissima alla firma ma poi il club bianconero ha deciso di bloccare tutto fino a febbraio (tutti i rinnovi, non solo il suo). Il trequartista argentino è senza dubbio uno dei migliori giocatori nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ma la cifra richiesta per il rinnovo è molto alta. In un periodo di difficoltà economica come questo la Juventus ha quindi deciso di prendersi del tempo per pensare. Il numero 10 bianconero se pur forte vale un investimento di questo tipo?