Juve, Dybala lancia il suo NFT

L'attaccante argentino ha dato vita al suo NFT personale

E' tempo di bilanci in casa Juve, dopo la pesante sconfitta maturata contro il Chelsea a Stmford Bridge, dove i Campioni d'Europa in carica si sono imposti sui bianconeri per 4-0. Questo risultato ovviamente, compromette quasi totalmente la possibilità di arrivare prima nel girone, a meno che i Blues non si suicidano all'ultima giornata contro lo Zenit, ammesso sempre che la Juve batta il Malmo. Ma in questi giorni, a tenere banco negli uffici della Continassa sono tutte le trattative di mercato che la società sta cercando di portare al termine, comprese anche le questioni rinnovi. Tra tutti, spicca quello di Paulo Dybala , il quale ammette di voler giocare a vita per la Juve ma allo stesso tempo, non riesce ancora a trovare un'intesa totale per il prolugamento del contratto.

Intanto, lo stesso Dybala ha trovato il modo di far parlare di se e questa volta non per la sua firma o per qualche sua deliziosa giocata, bensì per l'ideazione del suo NFT personale. Come noto infatti, la Juve era entrata a far parte di questo mondo gia qualche mese fa, annunciandolo con la seguente nota ufficiale: "Accettare le sfide, definire una visione del futuro, stabilire nuovi standard: questo significa Live Ahead, il principio che ogni giorno, in ogni momento, ispira la Juventus. Sbarcare nell’universo NFT non è che l’ultima, concreta affermazione di questo principio” si legge sul sito ufficiale del club. È la nuova frontiera del mercato digitale: gli NFT sono contenuti unici, la cui esclusività è certificata grazie a una blockchain che li valida in modo simile a quanto avviene con le transazioni delle criptovalute”.