Juve, Dybala si prepara all’addio: nuovi contatti con l’Inter

La Juve si prepara a salutare Paulo Dybala. Ma dove andrà l'argentino? L'Inter continua a monitorare la situazione

288 partite giocate con la maglia della Juventus, condite da 114 gol (uno in meno di Baggio) e 48 assist: Paulo Dybala è a tutti gli effetti una leggenda bianconera. Otto lunghi anni in passati all'ombra della Mole, otto anni di successi, colpi di classe e gol incredibili, che hanno fatto innamorare milioni di tifosi della Vecchia Signora. A fine stagione, però, La Joya lascerà Torino per cominciare una nuova fase della sua carriera. Ma dove andrà? Il suo futuro sembra ancora tutto da scrivere.

Intervenuto ai microfoni della CBS, il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato: "L'Inter è molto interessata, ha un rapporto speciale con Marotta: al momento però non ci sono offerte ufficiali. Hanno parlato ma solo questo: Dybala ora vuole aspettare la fine della stagione per poi decidere. I suoi agenti saranno presto in Spagna per parlare con alcuni club, ma al momento la situazione è ferma. Teniamo però una porta aperta per l'Inter per il rapporto con Marotta". Sembra quindi che l'Inter sia sulle tracce del fantasista argentino, individuato come possibile rinforzo per l'attacco nerazzurro.

Una versione confermata anche da La Gazzetta dello Sport, che afferma che "prima o poi il matrimonio ci sarà". I contatti tra il club milanese e l'entourage del giocatore sono continui. Marotta è da sempre un grande esperto di colpi a parametro zero e non vuole lasciarsi sfuggire la possibilità di prendere un giocatore di così alto livello. Le condizioni fisiche dell'argentino non spaventano e l'Inter sarebbe pronta ad offrire a La Joya un contratto da 6 milioni di euro all'anno per quattro anni. Prima di tutto sarà però necessario vendere due pesanti esuberi come Vidal e Sanchez: saranno loro il sacrificio necessario per arrivare a Dybala. Per il momento niente di ufficiale. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quella di proteggere la squadra da voci di mercato e indiscrezioni: da qui alla fine l'Inter dovrà lottare per lo scudetto e per la Coppa Italia (in finale contro la Juve).