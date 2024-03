Juve, duello con il Napoli per Sudakov: azzurri in vantaggio

Juve-Napoli anche sul mercato: nel mirino delle due squadre c'è il giovane talento dello Shakhtar Donetsk Sudakov

Roberto Maccarone Redattore 20 marzo 2024 (modifica il 20 marzo 2024 | 10:06)

La Juve è alla ricerca di rinforzi per l'attacco e tra i nomi seguiti da Giuntoli c'è anche quello di Sudakov, talento ucraino dello Shakhtar Donetsk. I bianconeri non sono però l'unica squadra interessata a lui in Italia: sulle sue tracce c'è anche il Napoli.

In un'intervista Sudakov ha rivelato: "Il Napoli ha offerto 40 milioni per me a gennaio. E anche la Juve ha fatto una proposta ufficiale". Offerte rimandate al mittente: per il suo cartellino serviranno almeno 50 milioni di euro.

Il Napoli sembra però essere in vantaggio soprattutto per un motivo di natura tecnica: "Da quando è iniziata questa storia, ho anche cominciato a guardare le partite: il modo di giocare conta al 100% nella scelta del mio futuro. Ho visto la Juventus e fa solo 3-5-2, uno schema non molto standard per me. Ma per arrivare a certi livelli non è possibile che giochi solo nel 4-3-3 e nel 4-4-2. Devi essere un calciatore creativo, versatile, adattabile. Devi studiare ogni giorno".

