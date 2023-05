Juve, due rinforzi a centrocampo in caso di addio di Rabiot e Paredes

Il calciomercato della Juventus sarà ipoteticamente molto condizionato dall'esito della sentenza sul caso plusvalenze. Infatti, davanti allo spettro di una mancata qualificazione alla prossima Champions League, alcuni giocatori potrebbero salutare la Vecchia Signora. Diversi sarebbero i nomi in ballo, tra cui quelli di Rabiot e Paredes . Il discorso vale in particolare per il centrocampista francese, mentre l'argentino sarebbe stato già bocciato da tempo. Quest'ultimo non si sarebbe mai integrato negli schemi di mister Allegri e una sua riconferma sarebbe possibile solo con l'addio di quest'ultimo. Ma senza Champions, loro come altri difficilmente potrebbero sedersi a un tavolo a discutere un eventuale conferma, probabilmente sconveniente per la società stessa. Ecco perché, il club bianconero non vorrebbe farsi sorprendere dal loro addio e si starebbe cominciando a muovere sul calciomercato.

La Juventus verso la conferma di Rovella

Per potersi muovere in modo concreto, la Juventus sarebbe attualmente costretta a ricercare profili adeguati indipendentemente dalla classifica finale di quest'anno. Elementi attirabili e attraenti sia in caso di qualificazione in Champions League, sia in assenza dell'Europa. Secondo TMW i due nomi per il centrocampo bianconero sarebbero Nicolò Rovella e Davide Frattesi. Il primo è in realtà il nome di un giocatore il cui cartellino è di proprietà della Vecchia Signora. In prestito al Monza, non ha fatto che confermare quanto di buono già messo in mostra precedentemente con il Genoa. Il calciatore è probabilmente uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale e la Juventus potrebbe fortemente decidere di confermarlo in rosa.