Juve, due inglesi su Szczęsny: il polacco potrebbe partire?

Anche il polacco nella lista dei 'cedibili' in casa Juventus anche per alleggerire un po' il monte stipendi. Chelsea e Man Utd ci provano

Possibile ritorno in Premier League, dove giocò in passato con l'Arsenal. Sempre pronto e impeccabile quando è stato chiamato in causa, il polacco ora potrebbe salutare Torino e la Serie A per una nuova avventura in Inghilterra dove potrebbe terminare la sua carriera. L'ex Roma, dal suo arrivo alla Juventus nel 2017 ha disputato 228 gare.