Juve, Dudek: “Szczesny può giocare ad alti livelli ancora a lungo”

Intervistato per Sportitalia, Jerzy Dudek ha parlato del portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny. Per l'ex portiere, l'estremo difensore dei bianconeri sarebbe stato protagonista di una stagione molto positiva. Inoltre, Szczesny potrebbe garantire alla Juve o un altra squadra ancora un rendimento da top per diversi anni. Ecco le sue parole: "Ogni grande club ha un grande portiere, la Juve ha lui. Ha salvato molte volte i bianconeri quest’anno, ha abbastanza esperienza per giocare ancora a lungo ad alto livello. Il prossimo Europeo potrebbe essere la sua ultima esperienza in Nazionale, questa sarebbe una buona notizia per la Juve perché in quel caso potrebbe essere al 100% concentrato sul suo club”.