Juve, aumentano i dubbi sul futuro di Allegri: “Calvo ci dirà cosa succederà”

La stagione della Juve si è conclusa con una vittoria contro l'Udinese e un deludente settimo posto in classifica, che qualifica i bianconeri per la prossima Conference League. Allegri sarebbe dovuto essere l'allenatore in grado di far tornare subito la Vecchia Signora in testa al campionato, ma la realtà dei fatti racconta tutt'altra storia. Ora il futuro di Max è in bilico, con una grande fetta dei tifosi bianconeri che lo vorrebbero esonerato. Al termine della partita contro l'Udinese Allegri ai microfoni di Sky ha detto: "C'è un responsabile dell'area sportiva che è Calvo e ci dirà cosa farà la società. Vi ringrazio tutti. Sono stanco, sono stanco... Cosa succederà? Faccio l'allenatore, sono l'allenatore. La società deve pensare alla squadra. Il 10 luglio riprenderò il lavoro. Finita la stagione, non vedo l'ora di andare in vacanza".