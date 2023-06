Juve, dubbi su Federico Chiesa: l’addio è una possibilità

Tra Federico Chiesa e Massimiliano Allegri non è mai scattata la scintilla. E ora l'ex Viola cerca sé stesso per mettersi in gioco. Chiaramente i ripetuti problemi fisici che lo hanno tenuto in panchina non hanno facilitato le cose. Ma a complicare il tutto è stata la richiesta di un aumento d'ingaggio da 5 a 8 milioni di euro netti all'anno . Il club bianconero -soprattutto in questo momento storico- ritiene eccessiva la richieste e valuta una sua cessione.

Gli estimatori saranno forse meno rispetto all'anno scorso, ma non mancano. Il Bayern aveva cominciato a sondare 'idea di portarlo a Monaco qualche mese fa. E per i ricchi della Premier il prezzo di partenza (circa 40 milioni di euro) è di certo invitante. La Juventus non lo considera incedibile e valuterà tutte le possibili offerte che arriveranno per il classe '97, anche per iniziare a fare cassa. Chiesa ha diverse pretendenti soprattutto in Bundes e in Premier League: dal Chelsea al Newcastle fino al Bayern Monaco.