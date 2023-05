Juve, caccia al ds: idea Salihamidžić come alternativa a Giuntoli

Salihamidžić conosce già l'ambiente Juve, e sa perfettamente quali sono le idee e i principi del club. Inoltre la lunga esperienza al Bayern Monaco gli ha dato modo di conoscere a fondo il calcio tedesco e internazionale. Tutte qualità che potrebbero tornare molto utili ai bianconeri. Per il momento il ds del Napoli Giuntoli resta il favorito ma De Laurentiis non sembra intenzionato a lasciarlo partire con facilità. Per questo la Juve non può che cominciare a guardarsi attorno. Salihamidžić è un'idea, così come la promozione interna di Manna, già direttore sportivo di un progetto vincente come la Next Gen. Il futuro del club bianconero è ancora particolarmente incerto, ma di sicuro dalla prossima estate sarà il momento della rivoluzione.