Juve, il ds del Friburgo: “Pessotto crede che i 15 punti saranno restituiti”

Dopo aver battuto il Nantes, la Juve negli ottavi di finale di Europa League si prepara a sfidare il Friburgo . Dopo il sorteggio il ds della squadra tedesca Jochen Saier ha detto: " È un buon sorteggio per noi , contro una squadra forte. Affronteremo una delle più importanti del calcio europeo , siamo molto felici di poter giocare contro di loro e vedremo cosa succederà. La nostra stagione fin qui è stata buona, la fase a gironi molto positiva . La Juve ovviamente è un grande club, con tanta qualità. Vedremo come andrà…"

Saier ha poi aggiunto: "Sfideremo un top team, che abitualmente gioca in Champions League. Senza i 15 punti di penalizzazione la Juventus sarebbe seconda in campionato. Ho appena parlato con Pessotto ed è ottimista che i punti verranno restituiti ma, ovviamente, non è una situazione molto piacevole per loro".