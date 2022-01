Juve, Dragusin passa alla Salernitana. Il comunicato

Il difensore classe 2002 è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana. Arriva in prestito fino a giugno, dopo i mesi alla Sampdoria.

Il mercato della Juventus si muove su tanti fronti diversi. Se gli acquisti e le cessioni importanti l'hanno fatta da padrone in questi ultimi giorni, non va dimenticato tutto il resto. La società bianconera infatti ha diversi giocatori di sua proprietà in giro per l'Italia, che vengono costantemente monitorati. Uno di questi è Radu Dragusin. In estate il difensore era stato mandato in prestito alla Sampdoria, ma lo spazio per lui è stato limitato. Solo 4 presenze da titolare e 9 da subentrato in campionato. I blucerchiati poi in questo mercato invernale hanno fatto altre scelte, prendendo Magnani dal Verona. Per questo il centrale di difesa è tornato alla base ed è ripartito per una nuova avventura in Serie A.