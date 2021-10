Juve, Dragusin a giugno tornerà a Torino

Dragusin farà ritorno a Torino dopo il prestito alla Sampdoria

Florin Manea , agente di Radu Dragusin , ha parlato ai microfoni di Sport.ro per chiarire la situazione legata al futuro del difensore attualmente in prestito alla Sampdoria . Il centrale, infatti, la scorsa estate era stato provato diverse volte da Massimiliano Allegri e l'anno ancora precedente con mister Andrea Pirlo il rumeno aveva anche collezionato varie presenze (anche dal primo minuto) nel campionato di Serie A. Prima dell'inizio della nuova stagione, dunque, tutti i tifosi bianconeri pensavano che il giocatore sarebbe rimasto a Torino per giocarsi le sue chances, ma alla fine Dragusin è andato in prestito nel club blucherchiato agli sgoccioli della fine della finestra di mercato estive, di comune accordo con la società .

Per ora il difensore non ha praticamente mai giocato, fermato da una squalifica e un infortunio, ma dopo la sosta per nazionali dovrebbe tornare a disposizione di mister D'Aversa per giocare. Il suo agente ha chiarito che il difensore si trova ai blucerchiati con la formula del prestito secco e sicuramente il prossimo giugno tornerà regolarmente alla Juventus. Queste le parole del procuratore di Dragusin: "La Juve è stata molto chiara sul suo contratto. La Sampdoria aveva chiesto il diritto di riscatto che la Juve non ha concesso, quindi tornerà a Torino la prossima estate, questo è sicuro e non ci sono dubbi. Il suo momento alla Samp? In Romania dicono che non gioca e non so se può essere un problema per lui.