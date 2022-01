Juve, che fine ha fatto Douglas Costa? L’esterno vuole rimanete al Gremio

L'esterno brasiliano si trova in prestito al Gremio e sembra sia intenzionato a restare nella squadra brasiliana. La Juve ci spera

Dopo settimane e settimane di voci e nomi accostati alla Juventus, oggi inizia ufficialmente il calciomercato invernale. Per i bianconeri sarà l'occasione di vendere i giocatori ormai fuori dal progetto e di rinforzare la rosa con acquisti mirati. Nel girone di andata il problema più grande è stato sicuramente l'attacco, ruolo in cui la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto molta difficoltà. Per questo la dirigenza sta lavorando per regalare una nuova punta centrale all'allenatore bianconero. E in uscita?Ramsey è il primo in cima alla lista dei partenti, mentre giocatori come Kulusevski, Rabiot e Alex Sandro potrebbero essere ceduti a fronte di un'offerta congrua.

C'è però un altro problema a cui la Juventus dovrà pensare. A giugno, infatti, scadrà il contratto di alcuni giocatori importanti come Dybala, Bernardeschi e Cuadrado e al tempo stesso terminerà il prestito di molti altri. Tra questi c'è anche Douglas Costa, in prestito al Gremio. La situazione dell'esterno brasiliano è particolarmente complicata visto che la squadra brasiliana è retrocessa in seconda divisione. Intervenuto a Radio Gaucha, il presidente del Gremio Romildo Bolzan Junior si è però detto fiducioso: "Douglas Costa ha manifestato la volontà di restare e il Gremio è interessato alla sua permanenza".

La squadra brasiliana proverà quindi ad acquistarlo? Questa possibilità sembra altamente improbabile visto che il classe 1990 percepisce uno stipendio decisamente troppo alto per una squadra di seconda divisione. Douglas Costa dovrebbe per forza di cose abbassarsi di molto l'ingaggio per far sì che questa possibilità diventi realtà. Da parte sua la Juventus spera che l'accordo vada in porto: a Torino non c'è più spazio per lui. Dopo anni di prestazioni altalenanti, Douglas Costa è ormai da considerarsi a tutti gli effetti un esubero per i bianconeri, che sperano quindi possa trovare presto una nuova sistemazione. Sarà così? Staremo a vedere.