Juve, Douglas Costa attacca Cuadrado: “È all’Inter, mi dispiace per lui”

Non c'è cosa peggiore che andare a giocare per la più grande rivale della propria squadra, in questo caso dalla Juve all'Inter. È quello che ha fatto quest'anno Juan Cuadrado, che dopo aver lasciato i bianconeri si è trasferito a parametro zero in nerazzurro. Una scelta che ha fatto imbestialire i tifosi della Vecchia Signora, ancor di più dopo averlo visto ridere e saltare durante la festa scudetto. Dopo tanti anni alla Juve vederlo saltare durante "Chi non salta bianconero è" è stato un bruttissimo colpo. Intervenuto durante una diretta su TikTok l'ex bianconero Douglas Costa ha commentato: "Hai visto che è all'Inter? Sì, ho visto. Mi dispiace per lui".