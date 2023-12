Juve, doppietta con il Sassuolo all’Udinese per l’obiettivo Berardi

Doppietta di rigore per Domenico Berardi. L'obiettivo dello scorso calciomercato estivo della Juventus, che non sarebbe del tutto tramontato, ha permesso al Sassuolo di riacciuffare un iniziale svantaggio di 2-0. Con i due rigori calciati perfettamente alle spalle di Marco Silvestri, Berardi si è portato a quota 9 gol segnati in questa stagione.