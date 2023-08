Juve, dopo Lukaku e Milinkovic sfuma un altro obiettivo di mercato?

Lo svedese classe 2000 a un passo dall'Atalanta: Juve sorpassata dai bergamaschi. Operazione in dirittura d'arrivo

Meno quattro giorni alla fine del mercato estivo e la Juve saluta un altro 'pallino'. Dopo Sergej Milinkovic-Savic -a lungo corteggiato dai bianconeri e approdato in Arabia Saudita- e Romelu Lukaku -vicinissimo alla Roma- l'Atalanta supera la Vecchia Signora per Emil Holm . L'esterno destro di proprietà dello Spezia -la cui richiesta è schizzata fino a 13 milioni di euro comprensivi di bonus- è infatti sempre più vicino ai bergamaschi .

Dopo i rumors di mercato delle scorse settimane, il futuro dello svedese nelle prossime ore potrebbe tingersi di nerazzurro. Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, il giocatore classe 2000 lascerà il club ligure (retrocesso in Serie B) per approdare alla corte di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da TMW, la Dea in queste ore ha dato una netta accelerata sorpassando la Juventus.