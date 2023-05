Juve, per il dopo-Allegri si pensa a Tudor? La situazione

Tudor e non solo: la Juventus passa al vaglio diversi nomi anche se per ora Allegri non sembra essere in discussione

Dopo una prima stagione di successo all'Olympique di Marsiglia il possibile nome che spunta per il successore di Massimiliano Allergi è quello di Igor Tudor. L'OM è attualmente secondo in Ligue1, a 5 punti di distacco dal Paris Saint-Germain -in vetta alla classifica- e a +4 dal Lens, terzo.

La società bianconera si sta guardando intorno in caso di eventuale addio del tecnico toscano a fine stagione. Tuttavia il direttore generale della Juventus ha spiegato che -almeno per ora- Allegri dovrebbe far parte dei progetti futuri dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni: "È abbastanza ovvio che Massimiliano Allegri rimarrà. Sarà il nostro allenatore, ha firmato un contratto di quattro anni e non siamo nemmeno a metà strada".

Il tecnico croato ha un contratto valido con il club francese fino a giugno 2024: una qualificazione alla prossima Champions League -che ormai sembra quasi scontata- potrebbe permettergli di prolungare il suo 'matrimonio' all'OM. Tudor era stato anche contattato prima del ritorno di Allegri per la seconda volta sulla panchina bianconera. Altri nomi interessanti per l'eventuale dopo-Allegri sono: Alessio Dionisi (ora al Sassuolo), Antonio Conte (che si è dimesso dal Tottenham), Zinedine Zidane (al momento 'disoccupato) e Raffaele Palladino (al Monza).