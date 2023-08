Juve, distanza economica con Londra: Real Madrid alla finestra

Sulla trattativa che dovrebbe portare Vlahovic al Chelsea e Lukaku alla Juventus non si registrano passi in avanti: i due club si sono presi qualche giorno di pausa e si risentiranno la settimana prossima, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport. Giuntoli e Manna erano partiti da 50 e non intendono scendere sotto i 40, perché il club deve avere un sostanzioso margine per giustificare l'operazione. Gli inglesi finora hanno parlato solo con la Juventus e cercheranno l’accordo con il serbo solo dopo aver trovato quello con i bianconeri. Dusan dal canto suo non avrebbe chiesto di lasciare Torino, come confermato anche dalla sua esultanza contro il Real Madrid.