Juve, caccia al nuovo ds: piace Giuntoli. “Sono indiscrezioni giornalistiche”

Le dimissioni del vecchio Cda a novembre hanno colpito tutti dal presidente Agnelli a Paratici, ma non il direttore sportivo Cherubini. Da tempo la Juve è però alla ricerca di un nuovo ds, una figura con più esperienza che possa aiutare la Vecchia Signora in una fase così complicata, sul campo e fuori. Nella lista dei bianconeri troviamo nomi di spicco come Carnevali del Sassuolo, ma soprattutto Giuntoli del Napoli.