Juve, per la difesa si pensa ad un ex volto della Serie A

Il Chelsea sta preparando una serie di partenze per la prossima stagione. Nello specifico si parla di un possibile addio dell'ex Napoli Kalidou Koulibaly, che presto potrebbe tornare in Italia. Il difensore senegalese è alla ricerca di un nuovo club e di un nuovo progetto per rilanciarsi. Tra i club di Serie A con la partenza di Skriniar, l'Inter starebbe pensando proprio a lui per il reparto difensivo.