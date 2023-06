Juve, bomba dalla Spagna: corsa a quattro per Todibo

È stata una stagione lunga e ricca di problemi per la Juve, che ora vuole lasciarsi alle spalle tutto e cominciare subito a pianificare i prossimi passi. Se da una parte la dirigenza ha confermato Allegri sulla panchina bianconera, dall'altra sono ancora tanti i problemi da risolvere. Il primo riguarda il direttore sportivo, con Manna che per ora è stato promosso dalla Next Gen in attesa di capire quale sarà il futuro di Giuntoli. Poi bisognerà guardare al mercato: senza qualificazione alla prossima Champions League serviranno delle cessioni importanti. La prima è stata quella di Kulusevski al Tottenham, ma lo svedese non basterà. Vlahovic potrebbe quindi lasciare Torino, così come Chiesa.