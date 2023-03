Juve, difesa verso la conferma: fiducia al trio brasiliano. Gli azzurri…

Bremer e Danilo rappresentano i leader della difesa bianconera, Alex Sandro viaggia verso il rinnovo del contratto, mentre gli italiani...

redazionejuvenews

Manca sempre meno al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. L'appuntamento per la Juventus è fissato per sabato 1 aprile, quando i bianconeri ospiteranno il Verona all'Allianz Stadium. La formazione di Allegri ripartirà dal successo nel derby d'Italia che ha caricato il gruppo, con l'obiettivo di tenere il passo delle ultime uscite positive.

Prima la vittoria esterna a Friburgo, poi il successo a San Siro e in entrambe le occasioni la Vecchia Signora ha tenuto la porta inviolata. Un fattore importante che evidenzia una fase difensiva solida, con nuove certezze e vecchi punti di riferimento che ora sembrano trovarsi ai margini. Come approfondisce Tuttosport Danilo e Bremer sono le colonne portanti della difesa bianconera. Al duo brasiliano si aggiungono Gatti, in grande crescita nelle ultime partite, e l'altro connazionale Alex Sandro che si è ritagliato un nuovo ruolo salvifico da 'braccetto' di sinistra nella difesa a tre.

Quest'ultimo infatti corre verso il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Un po' diversa la situazione per Rugani e Bonucci. Il futuro del primo è in dubbio, con l'ex Empoli al suo ultimo anno di contratto. Tuttavia, al momento, dalla Continassa non si aspettano offerte e il classe '94 potrebbe restare con i bianconeri, anche visto l'ingaggio elevato da 3,5 milioni annui. Per il capitano bianconero, invece, si delinea un'ultima stagione da leader (il suo contratto scade nel 2024). L'unica tentazione potrebbe rappresentarla l'America, magari a Miami con Chiellini.