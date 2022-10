Juve, caccia ai difensori: occhi puntati su Pavlovic e Pedraza

La Juve è alla ricerca di rinforzi in difesa: per il ruolo di terzino piace Pedraza, come centrale occhi su Pavlovic

redazionejuvenews

Per la Juve questa è una stagione particolarmente complicata, iniziata in salita e tra mille difficoltà. Infortuni, passi falsi e risultati deludenti: Massimiliano Allegri deve ritrovare la forza di un gruppo che sembra essersi perso. Ma se da una parte l'allenatore sta già lavorando per migliorare i risultati sul campo, dall'altra la dirigenza è alla ricerca di alcuni rinforzi. Il reparto che sembra essere più in difficoltà è la difesa, dove mancano diversi giocatori e riserve in ruoli chiave.

Prendiamo per esempio il ruolo del terzino sinistro: l'unico giocatore a disposizione è Alex Sandro, con Danilo e De Sciglio a piede invertiti come alternativa. Il brasiliano da ormai diverse stagioni è in calo e la Juve vuole quindi correre ai ripari. Cambiaso in prestito al Bologna sta facendo bene e può essere un'idea, ma guardando all'estero piace molto Pedraza. Il terzino spagnolo del Villareal per età, profilo e costo del cartellino potrebbe essere la mossa giusta per la Vecchia Signora.

L'altro problema è al centro della difesa, dove Bonucci sta dimostrando tutti i limiti imposti dall'età e dove Gatti e Rugani non sembrano aver convinto fino in fondo. Servirebbe un centrale mancino da affiancare a Bremer e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nome in cima alla lista è Pavlovic, classe 2001 del Salisburgo. Gran fisico, giovane e talentuoso, compagno di nazionale di Vlahovic e Kostic. Di lui si parla molto bene in giro per l'Europa e se la Juve dovesse riuscire ad anticipare la concorrenza potrebbe ritrovarsi in casa una pepita d'oro. Alla luce dei rientri importanti e di un mercato di gennaio che si preannuncia bollente, ecco quale potrebbe essere la vera Juve nel 2023<<<