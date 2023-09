Juve, i dieci bianconeri che partiranno in Nazionale: l’elenco completo

Ottima partenza per la Juve di Allegri che con la vittoria di ieri porta a casa 7 punti in tre partite. Due vittorie esterne (contro Udinese ed Empoli) e un pareggio in casa (contro il Bologna) per i bianconeri che dopo la sosta incontreranno la Lazio di Maurizio Sarri, grande ex della gara. La Juventus si piazza così sotto le milanesi -a punteggio pieno- assieme al Lecce di D'Aversa protagonista di un buon inizio di stagione.