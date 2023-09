Juve, dichiarazioni shock. Pogba: “Il calcio è bello ma crudele”

Dalle difficoltà durante la sua carriera professionale alla vicenda del tentato sequestro: Pogba si racconta

In una lunga intervista ad Aljazeera, Paul Pogba si è raccontato a360°. Tra i vari temi ha anche commentato i disordini accaduti in Francia dopo la morte di Nahel Merzouk: "Non voglio vedere tutta quella gente che rompe le auto, i negozi e cose del genere dei vicini perché questo non aiuta. Ma ciò che aiuterebbe è la giustizia. Non credo che si possa sparare a qualcuno che è disarmato, sparargli al cuore perché non ha la patente e perché è scappato. Il poliziotto ha appena smesso di lavorare per la stazione di polizia da cui proviene e basta? Questo non è giusto”.

Sulla propria carriera ha detto: "Il calcio è molto bello, ma è crudele. Le persone possono dimenticarti. Puoi fare qualcosa di grande: il giorno dopo non sei nessuno. A coloro che mi hanno criticato voglio fargli mangiare le parole. Voglio mostrare loro che non sono debole. Possono parlare male di me, ma mi arrenderò mai".

Infine sulle vicenda del tentato sequestro da parte del fratello: "Il denaro cambia le persone. Può distruggere una famiglia. Può creare una guerra. A volte pensavo da solo: 'Non voglio più avere soldi. Semplicemente non voglio più giocare. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi".

