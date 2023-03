Juve, Di Canio attacca Pogba: “Giusto punirlo, manca di rispetto al gruppo”

Chi però è mancato, ancora una volta, è stato Paul Pogba , costretto a saltare la gara per un altro - l'ennesimo - infortunio muscolare. L'ex Manchester United nel suo secondo capitolo in maglia Juve è un fantasma, per quella che sembra essere su tutta la linea una scommessa persa. E così, dopo l'esclusione punitiva contro il Friburgo il 10 bianconero ha saltato anche l'impegno con i blucerchiati, mentre gli esami ai quali si è sottoposto in mattinata hanno decretato un rientro solo dopo la sosta.

Una stagione sottotono che si porta dietro critiche anche molto pesanti. Come quella di Paolo Di Canio, che non è andato per il sottile. L'ex calciatore, ora opinionista per Sky si è espresso così sul centrocampista transalpino: "Pogba? Ennesimo errore dei parametri zero, è una scommessa. Si poteva immaginare che sarebbe mancato per moltissimi giorni, bastava chiamarmi e chiedere. E poi alcuni atteggiamenti durante il suo recupero... Non ha rispetto per il gruppo, la Juve giustamente lo ha punito. Gli è stata data l'opportunità, enorme, di rientrare. Non esiste che si presenta tardi all'allenamento".