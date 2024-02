Juve, Di Michele: “Con i giocatori di qualità Allegri ha vinto…”

Di Michele avrebbe risposto ai dubbi sulle capacità dell'allenatore della Juve, Allegri, le quali sarebbero state dimostrate in carriera

Intervistato a Tmw Radio, David Di Michele ha difeso l'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole: "Con giocatori di qualità superiore ha dimostrato di essere un vincente. Con dei giocatori non al top fa fatica e lo dicono questi tre anni. Se mancano dei giocatori di personalità, dei leader, si fatica. Ma parliamo di un allenatore secondo in classifica e che ha portato la Juve dove gli è stato chiesto di portarla".

Inoltre, sul momento di Federico Chiesa e il suo apparente poco feeling con il tecnico dei bianconeri ha aggiunto: "Il rapporto che si crea con un giocatore è fondamentale per allenatore e giocatore. Quando sei alla Juve hai tanti giocatori forti ma anche dei punti cardini che sono inamovibili. Penso che questa situazione tra Allegri e Chiesa sia venuta a mancare. Credo che il giocatore debba adattarsi anche al modulo e ai compagni. Essere schiavi di un modulo ti porta a giocare solo con alcune squadre e non con altre. Sia Vlahovic che lui vengono da tanti infortuni e da situazioni diverse. Vlahovic è stato anche bene e non riusciva lo stesso a fare gol e succede a un attaccante. Io credo che se fosse arrivata un'offerta, Vlahovic sarebbe stato il primo a partire. Oggi avere un Vlahovic così assicura un posto Champions alla Juventus. Ritrovare anche Chiesa sarebbe la ciliegina sulla torta e riavere entrambi al 100% arrivi all'obiettivo con più facilità".