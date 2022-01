Juve, Di Marzio: “Nuovo nome per la fascia bianconera”. Poi su Vlahovic…

Gennaio è agli sgoccioli e la Juve non ha ancora concluso nessuna trattativa. Di Marzio ha rivelato i nomi sul taccuino bianconero

Mancano nove giorni alla fine del mercato invernale e la dirigenza della Juve non ha ancora chiuso nessun colpo, ne in entrata ne in uscita. I bianconeri dopo un inizio complicato sembrano ora essersi ripresi, ma qualche innesto di livello non può che essere utile in vista della seconda metà di stagione. Allo stesso tempo le difficoltà economiche del club bianconero sono evidenti e impediscono alla dirigenza di investire con forza sul mercato. Non a caso Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan ha esclamata: "La squadra è questa e rimarrà questa". Nonostante tutto, però, la dirigenza bianconera sta comunque sondando il terreno. La speranza è infatti che a giugno la situazione economica sia più florida. Gli obiettivi della Juventus sono molteplici: un attaccante, un centrocampista e un terzinosinistro.