Juve, Di Marzio: “Thiago Motta è il prescelto, ma bisogna capire una cosa…”

Allegri lascerà la Juve? E chi arriverebbe al suo posto in caso di addio? Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro della panchina bianconera: "Thiago Motta è il prescelto della Juventus per il futuro, a prescindere si cercherà di risolvere con Allegri. Quando però il Bologna ha chiesto a Motta negli scorsi giorni se le cose fossero già fatte con la Juve lui avrebbe detto di aspettare. Bisogna dunque anche capire se lo stesso Motta ha deciso di lasciare il Bologna, perchè nella sua testa può ancora esserci il dubbio qualora arrivasse in Champions".