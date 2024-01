Juve, Di Marzio rivela: “Kean deluso e amareggiato, voleva l’Atletico”

Niente trasferimento all'Atletico Madrid per Moise Kean: l'attaccante della Juve è deluso e amareggiato dalla situazione

Sembrava un trasferimento già fatto e finito e invece alla fine Moise Keanresterà alla Juve. Il giocatore si trovava già in Spagna ma la cessione in prestito dell'attaccante italiano all'Atletico Madrid è saltata di colpo.