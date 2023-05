Di Marzio rivela: “Giuntoli può andare via, è corteggiatissimo dalla Juve”

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria che per il Napoli è subito il momento di pensare al futuro. Il principale argomento di conversazione gira attorno al rinnovo di due protagonisti dello scudetto azzurro, Spalletti e Giuntoli. Al termine della partita contro l'Udinese l'allenatore ha infatti detto in maniera non molto scherzosa: “De Laurentiis dice che resto? Lo dica a me”,