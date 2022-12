Juve, Di Maria sui social dedica la vittoria alla sua famiglia: “Vi amo”

Sul proprio profilo Instagram l'attaccante della Juve Di Maria ha esultato per la vittoria del Mondiale: la dedica alla famiglia

"CAMPIONI DEL MONDO!", questo è stato l'urlo di gioia (social) di Angel Di Maria. Dopo aver saltato la semifinale l'attaccante della Juve contro la Francia è partito titolare, facendo vedere al mondo 60 minuti circa di classe pura. Passaggi di prima, un rigore guadagnato e un gol: prestazione assoluta. Per La Gazzetta dello Sport è da 8,5: "Solo una domanda: quando lo rivedremo così alla Juve? Decisivo come Messi. Si prende il rigore dell’1-0, segna il 2-0, fa un lavoro tattico perfetto a sinistra. Esce perché non ha autonomia e l’Argentina trema".