Juve, Di Maria: “Rinnovo? Il club ha diversi problemi, non ne abbiamo parlato”

Al netto di infortuni e problemi fisici, Angel Di Maria è uno delle stelle di questa Juve . L'attaccante argentino con la sua qualità e il suo talento è in grado di accendere l'attacco della squadra di Allegri , giocatore fondamentale negli schemi del tecnico bianconero. Il suo futuro sembra però tutt'altro che scritto. Il contratto che lo lega alla Juve scadrà infatti a giugno 2023 e per il momento i discorsi per il rinnovo non sembrano essere neanche partiti.

Intervistato da ESPN Argentina l'attaccante bianconero ha detto: “Futuro in Europa? Non ho preferenze. Sono felice qui. Il club ha diversi problemi negli ultimi tempi e non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con la Juve, né con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà”.