Juve, the last dance per Di Maria? Prestazioni e parole che sanno di addio

"Esce tra i fischi dopo un’ora d’agonia, in cui vaga come un’anima in pena. Né guizzi né voglia, in più spreca l’occasione migliore. Irriconoscibile". Con queste parole La Gazzetta dello Sport ha commentato la prestazione di Di Maria contro il Milan, assegnando all'attaccante della Juve un 5 che sa di bocciatura completa. Il Fideo sarebbe dovuto essere la stella in una Juve in fase di ricostruzione, il sostituto di un beniamino del pubblico come Paulo Dybala. A conti fatti ci è riuscito solo una partita, nella serata della tripletta contro il Nantes. Per il resto troppi infortuni e soprattutto troppe prestazioni opache.