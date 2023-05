Di Maria ai saluti: senza la qualificazione Champions e in attesa delle prossime sentenze la Juve dovrà tagliare il monte stipendi

Il Fideo potrebbe lasciare la Juventus a fine campionato, dopo appena una stagione con la maglia bianconera. Il -10 ha spiazzato un po' tutti e messo ancora più in dubbio la sua permanenza. La Juve -alle prese con diversi filoni giudiziari e senza il quarto posto- dovrà far fronte ad un'ottimizzazione del monte ingaggi inevitabilmente per ripartire.