Tecnica e qualità pura: Di Maria è l’Angel(o) custode della Juve

Eppure il suo nome nel tabellino dei marcatori non c'è: doppietta di Rabiot e gol di Vlahovic. Perchè a Di Maria non serve segnare per lasciare il segno. Tre assist, uno per ogni gol della Juve. E se Vlahovic fosse stato più cinico la conta dei passaggi vincenti sarebbe stata sicuramente migliore. Il riassunto della partita dell'ex PSG sta nella foto in cui si vede Vlahovic mentre mima di lucidargli le scarpe. Il serbo sarà anche un grande prospetto, ma di fronte a un talento come Di Maria non resta altro che inginocchiarsi.