Juve, il ct dell’Argentina Scaloni: “Di Maria non era a disposizione”

E' stata sofferta, ma è stata pur sempre una vittoria: grazie alle reti di Messi e Alvarez l' Argentina super l'ostacolo Australia e vola ai quarti di finale del Mondiale in Qatar 2022 dove affronterà l' Olanda . La formazioni albiceleste ha convinto solo a tratti tanto che nel post partita il ct Scaloni ha ammesso: " E' stata una partita difficile, ci hanno messo una pressione soffocante. Ci è costata soprattutto nel primo tempo. Nell'intervallo ci siamo corretti e penso che la squadra non meritasse di soffrire negli ultimi minuti, avremmo dovuto segnare di più".

Neanche un minuto in campo per i due giocatori della Juve, Paredes e Di Maria. L'attaccante ex PSG è infatti alle prese con l'ennesimo problema fisico della stagione. "Oggi Ángel non era a disposizione. Averlo in panchina è sempre una tentazione. Speriamo che con il passare dei giorni possa migliorare e scendere di nuovo in campo", ha detto il ct dell'Argentina.