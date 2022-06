Juve, Di Maria andrà al Barcellona? Il presidente de La Liga ha dei dubbi…

In un'intervista a Marca il presidente de La Liga ha parlato dei problemi economici del Barcellona. Di Maria alla fine sceglierà la Juve?

redazionejuvenews

Dybala e Di Maria, per un argentino che se ne va ce n'era uno pronto ad arrivare. Lo scambio, se così possiamo definirlo, sarebbe stato perfetto. Voci di corridoio, incontri con gli agenti, interviste, sembrava tutto pronto per la fumata bianca. Sembrava, perchè poi di colpo la pista che portava al Fideo si è raffreddata. Il problema? L'ex PSG e la Juventus non riescono a trovare un accordo sulla durata del contratto. L'esterno argentino vorrebbe restare in Italia per una sola stagione, i bianconeri vorrebbero un biennale così da sfruttare i benefici del decreto crescita. Niente da fare, quindi. La Vecchia Signora ha quindi cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di un'alternativa e Di Maria ha incontrato Xavi e la dirigenza del Barcellona.

Storia finita? Non proprio. Secondo le ultime indiscrezioni sembra infatti che il Barcellona non sia realmente intenzionato a comprare l'esterno argentino. Il club blaugrana sta vivendo una fase economica molto difficile e non avrebbe il denaro necessario per concludere l'operazione. Una versione confermata anche dal presidente de La Liga Javier Tebas, che in un'intervista a Marca ha rivelato: "Non possono ingaggiare Lewandowski (e quindi neanche Di Maria ndr). I catalani conoscono le regole e sanno che la loro situazione finanziaria è controllata. Il Barcellona ha accumulato perdite su perdite negli ultimi anni e adesso devono rientrare cedendo qualcuno, che sia de Jong, Pedri o chicchessìa, in questo momento non possono certamente ingaggiare un nuovo elemento".

Il salary cap, ovvero il tetto massimo agli stipendi dei giocatori, introdotto nelle passate stagioni dal campionato spagnolo ha messo in grave difficoltà il Barcellona, che si è ritrovato di colpo a dover fare i conti con esuberi molto costosi e difficile da vendere. Sono molte le operazioni bloccate in attesa di sviluppi e proprio per questo Di Maria non dovrebbe vestire la maglia blaugrana. La squadra spagnola ha ben altro a cui pensare, la Juve può ancora sperare.