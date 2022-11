Juve, super Di Maria con l’argentina: gli infortuni sono un brutto ricordo

Grandissima prestazione per Di Maria con la maglia dell'Argentina: l'attaccante della Juve sembra essersi messo alle spalle gli infortuni

redazionejuvenews

La mossa estiva della Juve era stata chiara e semplice: via Dybala, dentro Di Maria, argentino per argentino. Il Fideo avrebbe dovuto aggiungere classe e qualità alla squadra di Massimiliano Allegri, permettendo al tecnico di scendere in campo con un modulo ben definito, il 4-3-3. Questo almeno era il piano a inizio stagione, ma poi la realtà dei fatti racconta tutta un'altra storia. Di Maria con la Juve ha fatto vedere le sue qualità solo per brevi tratti, fermato da diversi problemi fisici. Una condizione non ottimale che ha fatto storcere il naso ai tifosi bianconeri. Senza di lui (e Pogba) Allegri ha dovuto ridisegnare la Juve sulla base del 3-5-2, con ottimi risultati.

Ora la pausa per il Mondiale, a cui Di Maria ovviamente andrà. Le preoccupazioni dei bianconeri sono molte: in che condizioni tornerà l'argentino? Nelle ultime uscite in Serie A l'ex PSG era sembrata lontano dalla miglior forma, ma ieri alla prima amichevole della nazionale albiceleste ha dimostrato tutto il contrario. Due gol e un assist per il Fideo contro gli Emirati Arabi Uniti, assoluto protagonista del match. I timori di chi in estate pensava che Di Maria volesse soltanto partecipare al Mondiale forse non erano così sbagliati...

Tra le fila dell'Argentina ieri è sceso in campo anche un altro bianconero, Leandro Paredes, che al termine della partita ha commentato: "Siamo tranquilli, sappiamo che la gente è in ansia perché manca meno di una settimana all'esordio. Dobbiamo prepararci bene per fare una grande partita, siamo sulla strada giusta ma c'è sempre spazio per migliorare. Abbiamo una buona squadra, un buon allenatore, la gente ci sostiene ed è contenta. Questo è più che sufficiente per andare avanti con fiducia".